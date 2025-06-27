У звезды «Аншлага» нашли долг перед налоговой

Артистка Елена Воробей задолжала ФНС 28 тысяч рублей

У известной российской пародистки, звезды юмористической программы «Аншлаг» Елены Воробей (настоящая фамилия — Лебенбаум) нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Уточняется, что Воробей задолжала 28 тысяч рублей по налогам индивидуального предпринимателя. Сама артистка не комментировала эту информацию.

Ранее Воробей опровергла сообщения об эмиграции в Израиль. Звезда «Аншлага» также заявила, что купила новую квартиру в Москве, которую она планировала передать дочери.

Осенью 2022 года российские СМИ сообщили, что Воробей эмигрировала в Израиль. Артистка, комментируя эту информацию, объяснила, что отправилась туда на гастроли. Воробей также подчеркнула, что старается игнорировать подобные публикации.