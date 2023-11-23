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17:53, 23 ноября 2023Среда обитания

Звезда «Аншлага» купила новую квартиру в Москве

Юмористка Елена Воробей купила в Москве квартиру и опровергла слухи об эмиграции

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей опровергла слухи об эмиграции в Израиль и заявила о покупке новой квартиры в Москве. Об этом стало известно MK.RU.

По словам артистки, недвижимость дорого ей обошлась, но она потратила на нее собственные средства — не стала брать ипотеку. «Долги не люблю и стараюсь в них не влезать», — так мотивировала свое решение Воробей.

Сейчас юмористка делает ремонт в новой квартире и планирует обустроить помещения в современном стиле. Однако жить после завершения работ там не будет — жилье достанется 21-летней дочери артистки.

Ранее Воробей пожаловалась на проблемы с новой элитной квартирой в Москве. Артистку обманул застройщик — вместо тихого двора с детской площадкой и ухоженными клумбами она и другие жильцы получили под окнами стройку стадиона для частной школы.

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      Нина Ташевская
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