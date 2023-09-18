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20:17, 18 сентября 2023Среда обитания

Елена Воробей пожаловалась на проблемы с новой элитной квартирой

Елена Воробей пожаловалась на обман застройщика своей элитной квартиры в Москве

Фото: @vorobei_elena

Юмористка Елена Воробей пожаловалась на обман застройщика, у которого она купила элитную квартиру в Москве. О проблемах с недвижимостью артистка рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Речь идет о квартире с двумя спальнями и гостиной в жилом комплексе (ЖК) бизнес-класса напротив делового центра «Москва-Сити». Жилье в этом ЖК стоит 20-50 миллионов рублей. Воробей рассказала, что девелопер обещал обустроить тихий двор с детской площадкой и ухоженными клумбами.

Однако через пару месяцев после вручения ключей выяснилось, что жильцам оставили лишь небольшой кусок земли, а большую часть территории втайне продали частной школе. «Оказалось, что школа здесь, в тихом дворе, хочет организовать стадион!» — рассказала Воробей.

Вместе с группой соседей Елена обратилась к застройщику и управляющей компании с требованиями. Вместо того чтобы пойти навстречу, они вырвали с корнем горки, песочницы и качели, а территорию огородили забором с замком. Теперь Воробей и другие жильцы намерены решать вопрос через суд.

Кроме ситуации с двором, юмористку не устраивают поборы за консьерж-сервис — за услугу приходится платить более миллиона рублей каждые три месяца. При этом самого консьержа в доме до сих пор нет. Возмущаясь, Воробей призналась, что переживает за благополучие и спокойствие дочери Софии — скоро она будет хозяйкой в этой квартире.

Ранее известный комик и бывший игрок КВН Омар Алибутаев рассказал, что ему не раз отказывали в аренде квартиры в Москве. По его словам, проблема была в его внешности — арендодатели хотели сдавать жилье только славянам.

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    Нина Ташевская
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