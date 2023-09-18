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18:15, 18 сентября 2023Среда обитания

Известный комик рассказал о трудностях с арендой квартиры в Москве

Бывший участник КВН Алибутаев рассказал о трудностях с арендой квартиры в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известному комику и бывшему игроку КВН Омару Алибутаеву не раз отказывали в аренде квартиры в Москве. О предубеждениях московских арендодателей юморист рассказал в интервью Карену Адамяну «Макарена (50 вопросов)».

Алибутаев, прежде участник команды КВН «Сборная Дагестана», а сейчас популярный юморист и создатель веб-сериала «Омар в большом городе», испытывал трудности с поиском квартиры в Москве. Четыре года назад, перед съемками первого сезона шоу, рассказывает артист, он поразился отношению столичных арендодателей к приезжим с Кавказа.

«Не поверишь, квартир десять мне не сдавали. Как только я не говорил, кто я такой, вот моя страница, вот кто я: кавээнщик, "Первый канал", Высшая лига [КВН], "Горцы от ума" [комедийное скетч-шоу]. Ничего не помогало, понимаешь, вообще! Это не котируется никак! Только славяне, только славяне. Даже было обидно, знаешь за что — славяне могут, да, жить с собакой, а я, бедный кавказец, короче, один дагестанец, не могу даже! Я же не собака даже!» — возмутился Алибутаев.

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По словам шоумена, для большинства арендодателей не важны статус или профессия потенциального квартиросъемщика: популярный он человек, спортсмен или певец. Тем не менее удача все же улыбнулась Алибутаеву: хозяин одной из таких квартир признал в нем популярного комика и пошел на уступку.

Ранее эксперты назвали методы безопасной аренды квартиры. Чтобы исключить возможные неприятности, при поиске съемного жилья риелтор посоветовала прежде всего обращаться в агентства недвижимости, которые давно и добросовестно работают на рынке.

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    Виктория Клабукова
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