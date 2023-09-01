Назван способ обезопасить себя от мошенников при аренде жилья

Риелтор Харитонова: при аренде жилья пользуйтесь услугами агентств недвижимости

Для того чтобы защититься от мошенников при аренде жилья, стоит воспользоваться услугами проверенных агентств недвижимости. Способы обезопасить себя от них назвала руководитель агентства «Агентесса» Ева Харитонова, пишут «Аргументы и факты».

Специалист отметила, что в последнее время случаи мошенничества при съеме квартир участились из-за сезонной высокой активности на рынке жилья. По ее словам, до сих пор некоторых граждан обманывают так называемые информационные агентства, которые приглашают клиентов в офис, берут с них деньги и дают список либо несуществующих адресов, либо тех, по которым даже не собирались искать арендаторов. Харитонова добавила, что некоторые из мошенников не устраивают встречи и скидывают адреса через СМС.

Другой метод, используемый аферистами — подделка документов на объект, в результате которой недобросовестные граждане сдают квартиру как собственники, хотя на деле снимают ее посуточно. Потенциальному клиенту, надеясь на его невнимательность, показывают ксерокопии документов с размытыми формулировками, после чего берут три платежа — депозит, который обещают вернуть, сумму за месяц аренды и комиссионные. Затем лжесобственник подписывает с квартиросъемщиком договор в общественном месте, отдает ему ключи, которые не подходят к двери квартиры, а когда обман выясняется, перестает выходить на связь. Помимо этого, при посуточной аренде и сдаче комнат в общежитиях мошенники под видом менеджеров предлагают клиенту оформить бронь объекта, переведя «залог» на их счет, а после перевода средств пропадают.

Чтобы исключить возможные неприятности, при поиске съемного жилья риелтор посоветовала обращаться в агентства недвижимости, которые давно и добросовестно работают на рынке. Если такой способ не подходит потенциальному арендатору, при нахождении подходящего варианта необходимо убедиться, что общение идет с его собственником. «Запросите либо свидетельство о переходе права собственности, либо выписку из Единого госреестра недвижимости — эта справка должна быть "свежей", не более одного месяца давности. Обратите внимание на даты предъявляемых документов. В ЕГРН должно быть указано основание получения документа — например, договор купли-продажи, договор долевого участия, дарения, наследования и так далее. Если нет выписки из ЕГРН, то тогда сразу запрашивайте договор-основание», — пояснила эксперт.

Помимо этого, у владельца стоит спросить паспорт и внимательно посмотреть на фото, чтобы убедиться, что документ принадлежит ему, а не кому-либо другому. Если собственников несколько, нужно получить разрешение каждого из них. Наконец, если объект сдается от имени родственника или друга владельца, у того должна быть нотариально заверенная доверенность, благодаря которой он может заключать договоры аренды и иные сделки с имуществом по указанному адресу. Доверенное лицо также должно иметь у себя ксерокопию паспорта собственников и комплект правоустанавливающих документов.

В августе депутат Госдумы Сергей Гаврилов посоветовал подать в Росреестр заявление о невозможности государственной регистрации права на объект недвижимости без личного участия собственника, чтобы защитить жилье от мошенников.