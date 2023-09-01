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16:47, 1 сентября 2023Среда обитания

Назван способ обезопасить себя от мошенников при аренде жилья

Риелтор Харитонова: при аренде жилья пользуйтесь услугами агентств недвижимости

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для того чтобы защититься от мошенников при аренде жилья, стоит воспользоваться услугами проверенных агентств недвижимости. Способы обезопасить себя от них назвала руководитель агентства «Агентесса» Ева Харитонова, пишут «Аргументы и факты».

Специалист отметила, что в последнее время случаи мошенничества при съеме квартир участились из-за сезонной высокой активности на рынке жилья. По ее словам, до сих пор некоторых граждан обманывают так называемые информационные агентства, которые приглашают клиентов в офис, берут с них деньги и дают список либо несуществующих адресов, либо тех, по которым даже не собирались искать арендаторов. Харитонова добавила, что некоторые из мошенников не устраивают встречи и скидывают адреса через СМС.

Другой метод, используемый аферистами — подделка документов на объект, в результате которой недобросовестные граждане сдают квартиру как собственники, хотя на деле снимают ее посуточно. Потенциальному клиенту, надеясь на его невнимательность, показывают ксерокопии документов с размытыми формулировками, после чего берут три платежа — депозит, который обещают вернуть, сумму за месяц аренды и комиссионные. Затем лжесобственник подписывает с квартиросъемщиком договор в общественном месте, отдает ему ключи, которые не подходят к двери квартиры, а когда обман выясняется, перестает выходить на связь. Помимо этого, при посуточной аренде и сдаче комнат в общежитиях мошенники под видом менеджеров предлагают клиенту оформить бронь объекта, переведя «залог» на их счет, а после перевода средств пропадают.

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Чтобы исключить возможные неприятности, при поиске съемного жилья риелтор посоветовала обращаться в агентства недвижимости, которые давно и добросовестно работают на рынке. Если такой способ не подходит потенциальному арендатору, при нахождении подходящего варианта необходимо убедиться, что общение идет с его собственником. «Запросите либо свидетельство о переходе права собственности, либо выписку из Единого госреестра недвижимости — эта справка должна быть "свежей", не более одного месяца давности. Обратите внимание на даты предъявляемых документов. В ЕГРН должно быть указано основание получения документа — например, договор купли-продажи, договор долевого участия, дарения, наследования и так далее. Если нет выписки из ЕГРН, то тогда сразу запрашивайте договор-основание», — пояснила эксперт.

Помимо этого, у владельца стоит спросить паспорт и внимательно посмотреть на фото, чтобы убедиться, что документ принадлежит ему, а не кому-либо другому. Если собственников несколько, нужно получить разрешение каждого из них. Наконец, если объект сдается от имени родственника или друга владельца, у того должна быть нотариально заверенная доверенность, благодаря которой он может заключать договоры аренды и иные сделки с имуществом по указанному адресу. Доверенное лицо также должно иметь у себя ксерокопию паспорта собственников и комплект правоустанавливающих документов.

В августе депутат Госдумы Сергей Гаврилов посоветовал подать в Росреестр заявление о невозможности государственной регистрации права на объект недвижимости без личного участия собственника, чтобы защитить жилье от мошенников.

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    Полина Кислицына
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