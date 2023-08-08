Россиянам рассказали о способе защиты жилья от мошенников

Для защиты жилья от мошенников можно подать заявление в Росреестр

Чтобы защитить жилье от мошенников, можно подать в Росреестр заявление о невозможности государственной регистрации права на объект недвижимости без личного участия собственника. Об этом россиянам рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, его слова приводит «Российская газета».

«Любой владелец недвижимого имущества или его законный представитель вправе подать в Росреестр заявление о том, чтобы сделки с принадлежащим ему имуществом проводились только при его личном участии», — отметил депутат.

В результате в реестре появится запись о том, что без собственника невозможно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости. По словам Гаврилова, такой способ эффективно защищает жилье от мошенничества. Однако подобное заявление не спасает от махинаций с электронными подписями.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новый способ отнимать жилье у россиян и оставлять с огромными долгами. Теперь злоумышленники убеждают собеседников оформлять самозанятость и вынуждают брать заем у физических лиц под залог недвижимости.