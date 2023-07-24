Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем

«Известия»: телефонные мошенники придумали новый способ отнимать жилье у россиян

Телефонные мошенники придумали новый способ отнимать жилье у россиян и оставлять с огромными долгами. О недавно появившейся преступной схеме предупредили граждан опрошенные «Известиями» эксперты и юристы.

Теперь злоумышленники убеждают собеседников оформлять самозанятость и вынуждают брать заем у физических лиц под залог недвижимости — так аферистам удается обходить закон о потребкредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования. Эта уловка также мешает потерпевшим беспрепятственно опротестовать договор в рамках гражданского производства.

Одна из особенностей новой схемы в том, что пострадавший не видит кредитора — его представителями выступают люди, которые называют себя сотрудниками кредитного брокера, рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. «Причем значительная часть заемных средств — до 20 процентов — идет на оплату посреднических услуг этому самому "кредитному брокеру"», — уточнила эксперт.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ключами — злоумышленники начали создавать сайты, предлагая услуги по их изготовлению, и размещали ссылки в объявлениях в подъездах многоквартирных домов. В объявление добавляют QR-код, ведущий на вредоносный сайт.

