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09:56, 5 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ключами

«РТК-Солар»: мошенники создают поддельные сайты, предлагая услуги по изготовлению ключей

Фото: Finn Winkler / dpa / Globallookpress.com

Летом 2023 года мошенники начали использовать в интернете новую схему — создавать сайты, предлагая услуги по изготовлению ключей. При этом ссылки на них размещали в объявлениях в подъездах многоквартирных домов. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

Эксперт объяснил, что мошенники стимулируют жильцов заказать ключи с помощью классических схем — вешают поддельные объявления о том, что в подъезде скоро будут менять домофон. В объявление добавляют QR-код, ведущий на вредоносный сайт.

По словам специалиста, подобные сайты обычно сделаны в минималистичном стиле. Там есть форма, где нужно указать адрес и количество необходимых ключей. Для придания достоверности также могут указать реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов. Жильцам рекомендовали не переходить по ссылкам, а позвонить в управляющую компанию и проверить информацию.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что в последнее время мошенники под видом коммунальщиков стали приходить в квартиры с требованием установить новые счетчики, чтобы не получить штраф.

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    Нина Ташевская
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