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17:04, 2 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

Мошенники в сфере ЖКХ могут ломать счетчики воды, чтобы потребовать замену

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В последнее время мошенники под видом коммунальщиков стали приходить в квартиры с требованием установить новые счетчики, чтобы не получить штраф. О новой схеме обмана в сфере ЖКХ жильцов предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает телеканал «360».

По словам эксперта, мошенники часто используют одну схему: приходя в квартиры, они заявляют об истекшем сроке эксплуатации счетчиков и предлагают купить новый прибор учета по завышенной цене. В последнее время мошенники для большей убедительности во время ненастоящих проверок стали ломать счетчики воды, указывая на течь, или ослабляли соединение газовой трубы, чтобы жильцы почувствовали запах газа. «Обычно против таких доводов уже никто не возражал, и люди тянулись за деньгами», — отметил Хаминский.

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Специалист напомнил, что менять счетчики без необходимости нельзя. Обычно в таком случае составляют акт, в котором указывают показатели старого и нового оборудования. При подписании документа должен присутствовать представитель сбытовой организации.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что, чтобы избежать обмана при внезапном визите домой сотрудников водоканала или газовщиков, россиянам нужно звонить в управляющую компанию. Он добавил, что настоящие специалисты приходят только во время планового технического обслуживания — об этом жильцов заранее предупреждают по телефону или с помощью объявления в подъезде.

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    Нина Ташевская
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