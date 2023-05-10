Россиянам назвали способы разоблачения лжекоммунальщиков

Депутат Госдумы Чаплин: чтобы разоблачить лжекоммунальщиков, нужно позвонить в УК или ТСЖ

Чтобы избежать обмана при внезапном визите домой сотрудников водоканала или газовщиков, россиянам нужно звонить в управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Способы разоблачить лжекоммунальщиков назвал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

Депутат добавил, что настоящие специалисты приходят только во время планового технического облуживания — об этом жильцов заранее предупреждают по телефону или с помощью объявления в подъезде. Исключением может быть только авария, уточнил эксперт.

«Сотрудники должны предоставить удостоверение, где указано: фото сотрудника, название компании, подпись и печать, фирменная голограмма. Оплата всех услуг только по прейскуранту, договору и строго с чеком», — рассказал Чаплин.

Парламентарий отметил, что у любой сторонней организации по предоставлению коммунальных услуг должен быть договор с УК или ТСЖ. Если человек отказался показывать удостоверение или в УК и ТСЖ не подтвердили проверку, то собственник имеет право не впускать его в квартиру.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с проверкой счетчиков. По словам экспертов, злоумышленники представляются как городская или государственная организация и сообщают, что срок проверки истек. После этого они грозят увеличением коммунальных платежей или штрафами, которые в законе не предусмотрены.