«Известия»: мошенники маскируются под госструктуры и навязывают услуги в сфере ЖКХ

Россиян предупредили о мошенничестве с проверкой счетчиков. Как сообщают «Известия», мошенники маскируются под госструктуры и навязывают услуги в сфере ЖКХ.

Одной из самых распространенных афер является услуга по проверке и замене счетчиков, здесь действует фактор внезапности, указал зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

Злоумышленники представляются как городская или государственная организация и сообщают, что срок проверки истек. После этого они грозят увеличением коммунальных платежей или штрафами, которые в законе не предусмотрены.

«Кроме того, нередко давят на то, что установка или поверка приборов проводится только в ближайшие два дня и специально для вашего дома по сниженной цене. На практике цена оказывается, конечно, выше», — добавил председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов.

Разворотнева пояснила, что мошенники наживаются не только на завышенных расценках, но и на навязывании ненужной услуги, например, замене исправного счетчика на новый.

Специалисты порекомендовали тщательно проверять мастеров перед обращением за услугой, поскольку злоумышленники в интернете размещают рекламу так, что названия походу на госорганы.

Россиянам посоветовали выяснить, есть ли аккредитация у оператора таких работ на сайте Росаккредитации, там же можно выбрать подрядчика самостоятельно. Также важно проверять документы: договор на оказание услуг, акт о выполнении проверки, квитанцию об оплате, а также то, чтобы информация о проверке была внесена в электронную базу Росстандарта (ФГИС «Аршин»).

Ранее юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин заявил, что в России участилось мошенничество с заменой работающих счетчиков воды. Он объяснил, что злоумышленник приходит для проверки счетчика, а вместо его делает его неработающим: — например, намагничивает его.