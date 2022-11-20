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06:43, 20 ноября 2022Среда обитания

Россиян предупредили о мошенничестве с заменой счетчиков воды

Юрист Крохин предупредил россиян о частом мошенничестве с заменой исправных счетчиков воды

Фото: Unsplash

Юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин заявил, что в России участилось мошенничество с заменой работающих счетчиков воды. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

Крохин предупредил, что мошенничество с заменой исправных счетчиков воды стало более частым. По его словам, организация фиксирует «вал обращений» от россиян, которые столкнулись с такого рода злоумышленниками. Мошенник приходит для проверки счетчика, а вместо его делает его неработающим: — например, намагничивает его.

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«В итоге человек платит и 500-700 рублей за поверку, и по 5000 рублей за замену каждого счетчика. Если учесть, что дома может быть два или даже четыре счетчика, то общая сумма может оказаться существенной», — подчеркнул он.

Чтобы распознать мошенников, следует обратиться в управляющую компанию, чтобы организация подтвердила проверку счетчиков и право мастера проводить эту процедуру. Без этих следует отказаться от оказания услуги, заключил юрист.

Марина Совина
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