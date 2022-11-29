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09:57, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» ответила на критику из-за отъезда в Израиль

Пародистка Воробей заявила, что не обращает внимания на критику из-за отъезда в Израиль

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей прокомментировала критику в СМИ из-за отъезда в Израиль. В эфире израильской радиостанции «Первое Радио 89.1Fm», запись которого доступна на YouTube, она заявила, что старается игнорировать подобные публикации.

Собеседник артистки отметил, что в связи с ее поездкой в российских СМИ появлялись статьи о том, что Воробей якобы «сбежала» из страны. «Я на это не обращаю внимания, потому что невозможно жить с этим. Оно, конечно, пронизывает, пронзает, и здоровья не прибавляет, нервы у нас не железные, но резистентность все-таки должна быть профессиональной чертой», — ответила пародистка. Она указала, что, по ее мнению, в текущее время важно «самосохраниться».

В сентябре Воробей анонсировала в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) гастроли в Израиле. Она указала, что в конце ноября — начале декабря выступит в шести городах страны. После этого в некоторых СМИ появились сообщения о «побеге» артистки из России.

Ранее Воробей прокомментировала предложение отменить новогоднее шоу «Голубой огонек». Пародистка выступила против этой идеи.

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Маргарита Щигарева
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