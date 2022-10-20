Звезда «Аншлага» прокомментировала идею отменить новогоднее шоу «Голубой огонек»

Звезда «Аншлага» Елена Воробей выступила против отмены новогоднего шоу «Голубой огонек»

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей, выступила против отмены новогоднего шоу «Голубой огонек». Предложение отменить развлекательную программу артистка прокомментировала изданию «Абзац».

«Телевизор выключить — недолго, а Новый год отменить сложно. Он же все равно наступит. Песни тоже бывают разные: веселые и грустные, серьезные и шуточные. Кому-то надо погрустить, кому-то, наоборот, выкарабкиваться и искать поводы для улыбки. Одним цветом нельзя написать живописное полотно, и так же одним цветом мы не можем выкрасить сегодняшний день», — сказала она.

Юмористка согласилась, что на фоне последних событий неуместно веселиться, но выступила против отмены новогоднего шоу, поскольку зрителям необходимо отвлекаться. «Понятно, что доминирует минорное настроение. Тяжело, но хочется отвлекаться. И люди, мне кажется, как будто за спасением идут в театр, в цирк для этого», — отметила она.

18 октября с предложением отменить новогодние шоу в разговоре с «Телепрограммой» выступил музыкант Алексей Кортнев. «Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний "Огонек". Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно», — сказал Кортнев. Он добавил, что считает неуместным «драть глотку и плясать».

Ранее музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров назвал возможных кандидатов на роли ведущих новогодних телешоу на российском ТВ. По мнению Ашурова, заменить шоумена Ивана Урганта и юмориста Максима Галкина могли бы комик и ведущий Comedy Club Павел Воля и певец Николай Басков.