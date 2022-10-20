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16:05, 20 октября 2022Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» прокомментировала идею отменить новогоднее шоу «Голубой огонек»

Звезда «Аншлага» Елена Воробей выступила против отмены новогоднего шоу «Голубой огонек»
Елена Воробей

Елена Воробей. Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей, выступила против отмены новогоднего шоу «Голубой огонек». Предложение отменить развлекательную программу артистка прокомментировала изданию «Абзац».

«Телевизор выключить — недолго, а Новый год отменить сложно. Он же все равно наступит. Песни тоже бывают разные: веселые и грустные, серьезные и шуточные. Кому-то надо погрустить, кому-то, наоборот, выкарабкиваться и искать поводы для улыбки. Одним цветом нельзя написать живописное полотно, и так же одним цветом мы не можем выкрасить сегодняшний день», — сказала она.

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Юмористка согласилась, что на фоне последних событий неуместно веселиться, но выступила против отмены новогоднего шоу, поскольку зрителям необходимо отвлекаться. «Понятно, что доминирует минорное настроение. Тяжело, но хочется отвлекаться. И люди, мне кажется, как будто за спасением идут в театр, в цирк для этого», — отметила она.

18 октября с предложением отменить новогодние шоу в разговоре с «Телепрограммой» выступил музыкант Алексей Кортнев. «Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний "Огонек". Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно», — сказал Кортнев. Он добавил, что считает неуместным «драть глотку и плясать».

Ранее музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров назвал возможных кандидатов на роли ведущих новогодних телешоу на российском ТВ. По мнению Ашурова, заменить шоумена Ивана Урганта и юмориста Максима Галкина могли бы комик и ведущий Comedy Club Павел Воля и певец Николай Басков.

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Денис Савосин
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