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Названы возможные ведущие новогодних телешоу вместо Урганта и Галкина

Продюсер Ашуров назвал Волю и Баскова кандидатами на роль ведущих новогодних шоу

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров назвал возможных кандидатов на роли ведущих новогодних телешоу на российском ТВ. Свое мнение он озвучил в разговоре с порталом PopCornNews.

По мнению Ашурова, заменить шоумена Ивана Урганта в роли ведущего в новогодних передачах может комик и ведущий Comedy Club Павел Воля. «В принципе, эта модель уже устарела, и, по большому счету, без Урганта и Галкина можно обойтись. Но если говорить про личности, то Паша Воля мог бы заменить Урганта», — предрек он.

По мнению продюсера, найти замену ведущему Максиму Галкину сложнее. «Что касается Галкина, то он ведущий формата театра пародии, здесь надо тщательнее поискать. Вот, кстати, [певец Николай] Басков — почему нет», — пояснил Ашуров.

Ранее президент Национальной ассоциации телерадиовещателей и бывший генеральный директор телерадиокомпании «Останкино» Эдуард Сагалаев раскритиковал современные «голубые огоньки» на телевидении. Он назвал праздничные шоу последних лет пародией на советские новогодние передачи.

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Олег Давыдов
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