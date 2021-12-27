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Бывший гендиректор «Останкино» раскритиковал современные «голубые огоньки»

Экс-гендиректор «Останкино» Сагалаев: современные «голубые огоньки» — пародия на советские

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей и бывший генеральный директор телерадиокомпании «Останкино» Эдуард Сагалаев раскритиковал современные «голубые огоньки» на телевидении. В разговоре с URA.Ru он отметил, что сегодня в новогодних концертах участвуют те же артисты, что и в 80-е. Сагалаев также назвал праздничные «огоньки» нашего времени пародией на советские новогодние передачи.

«Я ничего не имею против ни [Валерия] Леонтьева, ни [Софии] Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно. Это говорит о том, что вкусы нашей публики мало изменились», — сказал Сагалаев. Он также отметил, что «голубые огоньки» на центральных телеканалах рассчитаны на зрителей возрастом от 60 лет.

Экс-гендиректор «Останкино» заявил, что в борьбе за аудиторию в Новый год соревнуются Первый канал, телеканал «Россия-1» и НТВ. «Мне смешно смотреть, как они перетягивают к себе одних и тех же звезд. В одно и то же время можно увидеть, как [Филипп] Киркоров поет на разных каналах», — добавил он.

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Помимо того, Сагалаев сравнил современные «голубые огоньки» с аналогичными программами времен СССР. По его мнению, нынешние новогодние концерты уступают советским. «Приходили туда [космонавт] Юрий Гагарин и [народный артист СССР] Юрий Никулин. Все знаменитости чувствовали себя там как дома. (...) Была другая атмосфера, которую создавали и ведущие, и участники. Что сейчас происходит на Новый год, это пародия на тот Новый год», — подытожил бывший гендиректор «Останкино».

В январе 2020 года бывшая заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская негативно высказалась о программе передач на российском телевидении во время новогодних праздников. По ее мнению, людям «надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу». Она также обратила внимание на то, что в новогодних передачах участвуют одни и те же знаменитости.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин тогда ответилна критику Поклонской. Он заявил, что телеканалы стараются придумывать для новогодних шоу новые декорации, но кардинальные изменения опасны, так как эксперименты могут повлиять на рейтинги.

Маргарита Щигарева
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