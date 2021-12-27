Бывший гендиректор «Останкино» раскритиковал современные «голубые огоньки»

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей и бывший генеральный директор телерадиокомпании «Останкино» Эдуард Сагалаев раскритиковал современные «голубые огоньки» на телевидении. В разговоре с URA.Ru он отметил, что сегодня в новогодних концертах участвуют те же артисты, что и в 80-е. Сагалаев также назвал праздничные «огоньки» нашего времени пародией на советские новогодние передачи.

«Я ничего не имею против ни [Валерия] Леонтьева, ни [Софии] Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно. Это говорит о том, что вкусы нашей публики мало изменились», — сказал Сагалаев. Он также отметил, что «голубые огоньки» на центральных телеканалах рассчитаны на зрителей возрастом от 60 лет.

Экс-гендиректор «Останкино» заявил, что в борьбе за аудиторию в Новый год соревнуются Первый канал, телеканал «Россия-1» и НТВ. «Мне смешно смотреть, как они перетягивают к себе одних и тех же звезд. В одно и то же время можно увидеть, как [Филипп] Киркоров поет на разных каналах», — добавил он.

Помимо того, Сагалаев сравнил современные «голубые огоньки» с аналогичными программами времен СССР. По его мнению, нынешние новогодние концерты уступают советским. «Приходили туда [космонавт] Юрий Гагарин и [народный артист СССР] Юрий Никулин. Все знаменитости чувствовали себя там как дома. (...) Была другая атмосфера, которую создавали и ведущие, и участники. Что сейчас происходит на Новый год, это пародия на тот Новый год», — подытожил бывший гендиректор «Останкино».

В январе 2020 года бывшая заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская негативно высказалась о программе передач на российском телевидении во время новогодних праздников. По ее мнению, людям «надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу». Она также обратила внимание на то, что в новогодних передачах участвуют одни и те же знаменитости.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин тогда ответилна критику Поклонской. Он заявил, что телеканалы стараются придумывать для новогодних шоу новые декорации, но кардинальные изменения опасны, так как эксперименты могут повлиять на рейтинги.