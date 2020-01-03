В Госдуме раскритиковали российское ТВ за устаревшие новогодние шоу

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала российское телевидение за программу передач во время новогодних праздников. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Как пишет Поклонская, людям «надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу». Она отметила, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания. «На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле "муси-пуси" и петросяновские каламбурчики», — заявила депутат.

В ноябре Наталья Поклонская посетовала на то, что в российских ток-шоу политическую позицию Украины выражают «клоуны-эксперты». По ее словам, этот подход не способствует нормализации отношений между странами. «Когда приглашают с Украины всяких клоунов, которые позорят свою страну, и все смеются хором: какой тупой украинец, хохол приехал. Вы что делаете? Зачем вы позорите ту страну, с которой хотите наладить мир?» — сказала депутат. Поклонская призвала приглашать «толковых политиков», которые способны нормально говорить.

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