Поклонская продолжила спорить с Пушковым из-за Ротару

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в международной политике поведение «обиженного ребенка» ни к чему не приведет. Таким образом она прокомментировала на своей странице в Facebook слова сенатора Алексея Пушкова, который раскритиковал гастролирующих в России ради денег певиц.

«Прошло уже достаточно времени, чтобы понять, что управление через запреты никогда не работало. Не сработает и в этот раз», — заключила Поклонская. Депутат подчеркнула, что в сложившейся в мире политической обстановке России нужно сотрудничать со всеми странами, в особенности с соседями.

Она также отметила, что необходимо протянуть руку помощи грузинской певице Нино Катамадзе, в словах которой слышится «крик отчаяния». При этом Поклонская подчеркнула, что этот крик прозвучал на русском языке.

Накануне Пушков ответил Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. В своем комментарии парламентарий привел слова грузинской певицы Нино Катамадзе. «Я всегда говорю, что Россия — оккупант, а [президент России Владимир] Путин — наш враг! Я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!» — процитировал ее председатель комиссии Совфеда по информполитике.

Затем сенатор задался вопросом о том, кто бы из его подписчиков был бы готов пригласить Катамадзе на гастроли в Россию и позвать ее на чашку кофе. Он призвал тех, кто оправдывает певицу, ставить лайки под его записью, а тех, кто против, — делать ретвиты. В настоящий момент запись собрала 222 лайка и 2 600 ретвитов.

Ранее Пушков заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют страну. К таким артисткам он отнес Ротару, Лайму Вайкуле и Катамадзе. Именно поэтому певице «не очень рады», ответил Пушков на заявление концертного директора Ротару, который до этого сказал, что против нее развязали травлю по заказу.

После этого Поклонская поддержала Ротару и предложила решать споры за чашкой кофе. Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений, заключила депутат.

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