Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. Свое мнение бывший прокурор Крыма опубликовала в Telegram-канале в воскресенье, 24 ноября.

Поклонская напомнила, что культура и искусство всегда объединяли людей. По ее мнению, и россияне, и украинцы устали от политиков, воспринимающих личное мнение как оскорбление. «Одни запрещают участвовать в "Евровидении", другие придумывают "усталость" от всеми любимых артистов», — заметила депутат.

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Бывший прокурор полагает, что Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе имеют право на любое мнение о российской политике и в том числе Крыме, «не оскорбляя при этом выбор крымчан». Их творчество от этого не становится менее ценным, считает Поклонская.

«Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений», — заявила депутат.

Если кто-то не согласен с позицией артиста, он может пригласить его на чашку кофе и попробовать переубедить, отметила Поклонская. «Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», — заключила парламентарий.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют нашу страну. К таким артисткам он отнес Ротару, Вайкуле и Катамадзе. Именно поэтому украинской певице «не очень рады», ответил Пушков на заявление концертного директора Ротару, который до этого сказал, что против нее развязали травлю по заказу.

17 ноября стало известно, что Ротару приедет в Москву на съемки «Песни года» и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». Артистка также готова петь на новогодних корпоративах. После этого сенатор Валерий Рязанский предложил игнорировать концерты критикующих Россию артистов, а публицист Анатолий Вассерман заявил, что часть заработка Ротару пойдет на спонсирование «киевских террористов».

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