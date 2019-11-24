Винокур прокомментировал скандал вокруг Ротару

Смешивать творчество певицы Софии Ротару с политикой неимоверно глупо. Об этом в беседе с НСН заявил юморист Владимир Винокур.

По его словам, у таких артистов, как Ротару, не бывает возраста. «Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда», — добавил Винокур, отметив, что Ротару любят все зрители.

Ранее, 22 ноября, глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский посчитал, что министерство культуры должно повлиять на ситуацию, когда критикующие Россию артисты приезжают в страну на заработки. Сенатор высказался против создания черного списка, но отметил, что лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале.

Позже концертный директор артистки Сергей Лавров связал травлю Ротару с политическим заказом против нее. Это утверждение раскритиковал сенатор Алексей Пушков. По его словам, россияне устали от гастролеров, приезжающих за деньгами и оскорбляющих Россию у себя дома. В качестве примера он привел певиц Нино Катамадзе и Лайму Вайкуле.

Скандал вокруг Софии Ротару начался после того, как стало известно о ее возвращении в Россию. В частности, артистка приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года» и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». Также она рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах.

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