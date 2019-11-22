Россиян призвали игнорировать концерты Ротару

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал решение украинской певицы Софии Ротару выступить на российской сцене. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор считает, что Министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют действия российских властей, «но, когда нужно заработать, едут». «Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России», — отметил он.

При этом Рязанский выступил против создания «черного списка». «Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — заявил он.

17 ноября стало известно, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Артистка рассматривает и предложения выступить на новогодних корпоративах.

В 2018-м Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. По некоторым данным, певица приняла такое решение, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

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