Ротару вернется в Россию на заработки

Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, Ротару подтвердила организаторам свое участие в «Песне года», запись которой пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря.

Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице. Утверждается, что гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов (3,1-3,8 миллиона рублей). Сейчас она изучает сразу несколько предложений.

В конце 2018-го София Ротару отказалась выступить на «Песне года» из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. По некоторым данным, певица приняла такое решение, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников. Тогда же она отменила все корпоративы в России.

Ротару участвовала в более чем 40 церемониях вручения российской премии. Она не отказалась от выступления даже в 2014 году, когда отношения между Киевом и Москвой сильно ухудшились.

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