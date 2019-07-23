Таисии Повалий пригрозили расправой после возвращения из России

Украинская певица Таисия Повалий, которая в последние годы живет в России, анонсировала свое новое выступление в Киеве, но столкнулась с угрозами со стороны радикалов. Об этом сообщает издание «Страна».

На своей странице в Instagram артистка объявила о сольном концерте, который будет посвящен ее 55-летию. «Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном дворце "Украина". Это будет особенная встреча, на которой я расскажу, что я чувствовала, к чему шла последние годы», — написала Повалий.

Некоторые пользователи агрессивно отнеслись к публикации певицы и пригрозили ей расправой. «Какой концерт?! Животное, ты из машины в Киеве выйти не сможешь!» — написал один из комментаторов. Повалий призвали не пускать на главную сцену страны, а также предложили отправить певицу «петь в Кремль».

В то же время многие пользователи поприветствовали решение Повалий дать концерт в Киеве. «Какая волшебная новость. Ждала этого момента так долго. Спасибо вам, Таисия Николаевна. Ждем вас всем сердцем и душой», — написала подписчица артистки.

В декабре прошлого года певица София Ротару отказалась от выступления в России на вручении музыкальной премии «Песня года» из-за военного положения на Украине. Артистка, имеющая украинское гражданство, приняла такое решение, «чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников».

В последний раз Повалий давала концерт на Украине в 2014 году. После присоединения Крыма к России, а также начала боевых действий на востоке Украины певица уехала в Россию. Там она часто давала концерты, а также получала различные музыкальные награды. Так, в конце 2018 года Повалий получила «Золотой граммофон». На родине националисты критикуют певицу за эмиграцию в Россию, а также за поддержку бывшего президента страны Виктора Януковича. В 2012 году Повалий стала депутатом Верховной Рады от Партии регионов.

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