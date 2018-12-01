Ротару отказалась выступать в России из-за радикальных украинцев

Певица София Ротару отказалась от выступления в России на вручении музыкальной премии «Песня года» из-за военного положения на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, знакомые с организацией концерта.

Артистка приняла такое решение, «чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников», пишет издание. Звонок от 71-летней певицы поступил организаторам в день, когда президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Певица также отменила все корпоративные мероприятия.

Отмечается, что гражданка Украины Ротару участвовала в 43 церемониях вручения российской премии. Певица не отказывалась от выступлений в России даже в 2014 году, когда отношения между Москвой и Киевом серьезно ухудшились после воссоединения Крыма с Россией.

Премия «Песня года» проходит в субботу, 1 декабря, на стадионе «Олимпийский». В мероприятии участвуют такие украинские певицы, как Таисия Повалий, Светлана Лобода и Ани Лорак.

26 ноября после конфликта России и Украины в Керченском проливе Порошенко объявил о военном положении сроком на 30 дней.

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