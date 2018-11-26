Порошенко объявил о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вводит военное положение на всей территории Украины сроком на 30 дней. Выступление главы государства транслирует телеканал «112 Украина» на своем YouTube-канале.

Военное положение на всей территории Украины вводится с 9:00 утра (10:00 по московскому времени) 28 ноября.

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«Как президент, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, я выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9.00 (10.00 мск) 28 ноября», — приводит слова Порошенко РИА Новости.

Ранее 26 ноября сайт президента Украины обнародовал указ Порошенко, которым он по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в стране военное положение на 60 суток с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября до 25 января 2019 года. Теперь же, по его словам, военное положение будет введено на 30 дней вместо первоначально планировавшихся 60, чтобы не сорвать выборы главы государства. При этом на сайте украинского лидера указа о введении военного положения на 30 дней пока не появилось.

«В декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться, согласно Конституции, 31 марта 2019 года. Точка», — цитирует его «Украинская правда».

«СНБО Украины рекомендовал ввести военное положение на 60 дней. Мое решение — 30. Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого, кто о своем политическом интересе печется больше, чем об украинском, не осталось оснований для грязных спекуляций», — приводит слова президента Украины «Фокус».

При этом согласно Конституции Украины, предложение о вводе военного положения в стране должна поддержать Верховная Рада Украины. Депутаты парламента, в свою очередь, требуют дополнительных консультаций с президентом.

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