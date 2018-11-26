Верховная Рада обвинила Порошенко в бегстве

Президент Украины Петр Порошенко отменил свое выступление перед депутатами Верховной Рады и покинул парламент. Об этом «Украинской правде» сообщили представители фракции Блока Петра Порошенко в Раде.

«Петр Порошенко был в Раде. Прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады. Но поскольку [лидер фракции Радикальной партии в Раде Олег] Ляшко и [лидер фракции "Батькивщина" Юлия] Тимошенко блокировали работу, он поехал и записал обращение в Facebook», — пояснил собеседник издания.

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«Мы хотели пообщаться с президентом. Президент сбежал. Он не видел необходимости общаться с председателями фракций и просто убежал от общения. Он был в кабинете председателя Верховной Рады [Андрея Парубия]. Должен был выступать в парламенте», — цитирует заместителя председателя Рады Оксану Сыроид Gazeta.ua.

26 ноября депутаты Рады собрались на внеочередное заседание для утверждения указа Порошенко о введении военного положения в стране. Однако сразу же после открытия вечернего заседания несколько депутатов заблокировали трибуну Рады, парламентарии потребовали детального обсуждения сложившегося в стране положения с Порошенко. В работе парламента был объявлен перерыв.

За несколько часов до этого Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения сроком на 60 дней —

с 14:00 (15:00 по московскому времени) 26 ноября до 25 января 2019 года. Однако после демарша депутатов парламента Порошенко вышел в эфир на своей странице в Facebook и заявил о том, что предлагает ввести военное положение на 30 дней — с 9:00 утра (10:00 по московскому времени) 28 ноября.

Указ Порошенко был связан с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма (Киев не признает принадлежность региона и вод вокруг него к России — прим. «Ленты.ру») и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться.

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