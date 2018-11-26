Порошенко объявил сроки военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране до 25 января 2019 года. Документ опубликован на сайте главы государства в понедельник, 26 ноября.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны [СНБО] Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине"», — говорится в указе.

Указ еще должен пройти процедуру утверждения в Верховной Раде.

Согласно Конституции Украины, предложение о вводе военного положения выдвигает СНБО. Затем его должен поддержать президент страны, издав специальный указ. После этого документ выносят на голосование в парламенте Украины. В случае если указ будет одобрен, он вступает в силу с момента его официального опубликования в СМИ.

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Ранее Порошенко заявлял, что военное положение в стране не приведет к обязательной мобилизации населения.

Указ президента Украины связан с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться.

В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. МИД назвал действия украинских военных провокацией, целью которой является отвлечение населения от внутриполитических проблем в свете президентских выборов, намеченных на весну. Москва также считает ЕС и США причастными к инциденту.

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