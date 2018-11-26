Украина начала подготовку к военному положению

На Украине после сообщения о возможности введения в стране военного положения сразу вырос курс доллара, ожидается и рост цен на потребительские товары. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает издание «Страна.ua».

С утра понедельника курс доллара поднялся на 11 копеек — до 27,8-27,85 гривны за доллар. После старта торгов котировки сдвинулись вверх еще на 10 копеек — до 27,89-27,95 гривны за доллар.

Предполагается, что бюджет в ближайшее время могут переписать, увеличив расходы на армию и сократив на медицину, образование и социальную сферу.

Дополнительным ударом по курсу национальной валюты станет продажа активов иностранными инвесторами. Сообщается, что за границей поставщики уже начали требовать от украинских закупщиков полной предоплаты и арестовывают груженые авто.

Импортеры уже начали пересчитывать цены. Пока они ориентируются на курс 30-31 гривна за доллар, но готовы к дальнейшему повышению. Следом могут подняться цены и в рознице. В первую очередь могут подорожать крупы, сахар, картофель, консервы и лекарства.

Также украинцы могут начать скупать бензин впрок, что спровоцирует рост цен на топливо.

В январе гривна уже пережила резкое падение. Стоимость евро в обменных пунктах Киева выросла до 35 гривен. Курс украинской валюты в российских рублях 12 января упал до соотношения один к двум.

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