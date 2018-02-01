Украинцы утратили возможность на лучшую жизнь

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономический рост на Украине по итогам 2018 года достигнет уровня среднемировых, однако в ближайшее время принципиального улучшения жизни ждать не стоит. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, передает УНИАН.

«Было определенное возобновление роста, в прошлом году он составил 2 процента [ВВП]. В 2018 году он увеличится где-то на 3-3,5 процента, но это не даст возможности догнать страны Европы и улучшить уровень жизни украинцев», — заявил представитель фонда.

Люнгман отметил, что для устойчивого экономического роста Украине следует удерживать инфляцию, а также перейти на рыночное образование валютных курсов. По его словам, эти меры должны способствовать развитию конкуренции в стране.

Украинское правительство по итогам 2018 года также ждет роста ВВП на уровне трех процентов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман при этом ожидает, что в ближайшее время украинская экономика выйдет на темпы роста 5-7 процентов ВВП в год.

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