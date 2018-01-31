Украина нарастила зависимость от России

Импорт товаров из России на Украину по итогам 2017 года вырос на 40 процентов и составил 7,1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В целом импорт на Украину за 2017-й вырос на 21 процент и составил 49 миллиардов долларов. Объем поставок из России увеличился сильнее всего. На втором месте импорт из стран Евросоюза, который вырос на 23 процента и составил 20 миллиардов долларов. Рост импорта из России обусловлен наращиванием поставок угля, удобрений и нефтепродуктов. Европейский импорт вырос за счет увеличения поставок газа и машиностроения.

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Украинский экспорт по итогам прошлого года увеличился на 19 процентов и составил 39,9 миллиарда долларов. На 16 процентов выросли поставки зерновых, масла и жиров, а также мясо-молочной продукции. Сильнее всего вырос экспорт украинских товаров в страны Евросоюза — на 32 процента, вследствие чего ЕС стал для Украины основным торговым партнером.

Международные резервы Украины за год выросли на 21 процент, до 18,8 миллиарда долларов. Согласно отчету Нацбанка, платежный баланс страны третий год подряд находится в профиците: 2,6 миллиарда долларов в 2017 году и 1,3 миллиарда в 2016 году. При этом текущий счет сведен с дефицитом в 3,8 миллиарда долларов против 3,5 миллиарда в 2016 году.

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