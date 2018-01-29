Украинские «киборги» попали на деньги

Нацбанк Украины выпустит памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные солдатам Вооруженных сил Украины, участвовавшим в боях за донецкий аэропорт. Об этом в понедельник, 29 января, сообщается на сайте украинского регулятора.

«Посвященная памяти мужества и героизма защитников донецкого аэропорта — "киборгам", — оборонявших его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении Нацбанка.

Тираж монет достоинством 10 гривен составит один миллион экземпляров. Диаметр новых монет три сантиметра, они созданы из сплава на основе цинка. Новые гривны поступят в оборот 30 января.

Бои за донецкий аэропорт шли в 2014-2015 годах. В итоге контроль над объектом получила самопровозглашенная Донецкая народная республика. Официальный Киев назвал солдат Вооруженных сил Украины, которые обороняли аэропорт, «киборгами».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!