В Германии назвали объем убытков от антироссийских санкций

Взаимные убытки от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, превысили с 2014 года 100 миллиардов евро. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) со ссылкой на результаты исследования Кильского университета, сообщает портал finanzen.

По его словам, примерно 60 процентов потерь приходится на Россию и 40 процентов — на ЕС. Это слишком высокая цена за конфликт, отметил Бюхеле.

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США не планируют в ближайшее время объявлять о новых ограничительных мерах в отношении России, считает он. «Это дает надежду, что ЕС и США придут к согласию в вопросе о санкциях и что решение сложившейся ситуации можно найти с помощью дипломатии», — сказал Бюхеле.

30 января главы пяти земель Германии, ранее входивших в состав ГДР, выступили против антироссийских санкций.

В тот же день в парламент Бельгии была внесена резолюция о снятии ограничений на экономические отношения с Россией.

ЕС, США, а также ряд других стран ввели санкции против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Восточный комитет экономики объединяет ряд предпринимательских союзов Германии.

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