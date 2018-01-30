В бывшей ГДР захотели отменить антироссийские санкции

Главы пяти земель Германии, ранее входивших в состав ГДР, выступили против антироссийских санкций. Об этом сообщает во вторник, 30 января, The Local.

По словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, введенные против Москвы ограничения не приносят пользы. «Вероятность того, что они станут эффективны, тает с каждым днем», — добавил он.

Хазелофф указал, что присоединение Крыма к России было нарушением международного права. «Но мы также должны учитывать, что влияние [ограничений] особенно ярко выражено в федеральных землях востока Германии, в то время как в западных регионах их роль незначительна или по крайней мере вторична», — подчеркнул он, добавив, что для разрешения ситуации необходим новый «методологический подход».

«Мы явно выступаем в пользу сокращения взаимных санкций», — отметила глава земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швейзиг. Эту позицию поддержали также в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.

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Ранее стало известно, что резолюцию о снятии экономических санкций с России внесли в парламент Бельгии.

ЕС, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам права.

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