Песков оценил потенциальный ущерб от «кремлевского списка»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил возможные риски, связанные с публикацией Вашингтоном так называемого «кремлевского доклада». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 30 января.

«С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок относительно того, что никоим образом это не является санкциями или ограничениями, но, с другой стороны, предание публичности такого максимально возможного списка просто всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам, и членам руководства», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля призвал не поддаваться эмоциям и напомнил, что Россия не первый день пребывает «в условиях достаточно агрессивных проявлений» в свой адрес. По его словам, сначала необходимо проанализировать ситуацию, а потом уже сформулировать позицию.

Комментируя попадание своей фамилии в «кремлевский доклад», Песков заверил, что относится к этому индифферентно.

«Кремлевский список» был опубликован Минфином США 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В американском ведомстве отметили, что на фигурантов доклада не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.

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