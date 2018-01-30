Песков заявил об индифферентном отношении к попаданию в «кремлевский доклад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попадание в «кремлевский доклад» США не вызывает у него никаких эмоций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 30 января.

«Да я никак, я индифферентно к этому отношусь», — сказал он.

29 января Песков сообщил, что Москва считает «кремлевский доклад» прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы президента в России. «Мы не согласны с этим и мы убеждены, что никакого влияния не будет», — подчеркивал тогда пресс-секретарь главы государства.

«Кремлевский доклад» был представлен Минфином США 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России и весь ведущий состав правительства страны, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В Минфине США пояснили, что пока в отношении фигурантов доклада не вводятся санкции, однако это может произойти позднее.

Член российского Совета Федерации Владимир Джабаров уже назвал включение в список практически всего руководства Российской Федерации фактическим разрывом отношений с США.

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