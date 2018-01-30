Кремль отреагировал на «кремлевский доклад»

Выводы о так называемом «кремлевском докладе» можно будет сделать после анализа ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 30 января.

«Предстоит проанализировать эту публикацию, анализировать факт публикации именно такого списка — максимально широкого, с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно, ну, и другие моменты», — сказал Песков.

Ранее Минфин США опубликовало «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В список попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В Минфине отметили, что на фигурантов доклада в США не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции могут быть наложены позднее.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, в свою очередь, считает, что представленный перечень лиц свидетельствует о «фактическом разрыве» отношений между двумя странами. Он также отметил, что ответ российской стороны будет достойным.

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