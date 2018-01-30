Путин пошутил над своим отсутствием «в списке врагов США»

Президент России Владимир Путин пошутил на тему своего отсутствия в списке, опубликованном Минфином США. Его слова передает РИА Новости во вторник, 30 января.

«Обидно», — заметил он. «Собака лает, караван идет», — добавил президент.

Путин отметил, что сам не видел документ, однако его «проинформировали коллеги». По его мнению, причастные к составлению списка наносят удар по своему руководству. Он также заявил, что Россия может обойтись без совместной работы с США, однако в ее продолжении заинтересованы все. «Глупо сводить все до нуля», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что «кремлевский список» был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». «Поэтому де-факто вся эта [указанная в документе] группа лиц названа врагами США», — заключил он.

«Кремлевский список» опубликован 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В американском ведомстве отметили, что на фигурантов доклада не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.

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