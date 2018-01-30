Медведев счел непопадание в «кремлевский список» поводом уволиться

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал непопадание в «кремлевский список» Минфина США поводом уволиться, передает «Интерфакс».

«Но мы, конечно, так поступать не будем, — сказал Медведев. — Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других людей нет. Других писателей для Соединенных Штатов Америки, с которыми США могли бы общаться, у нас не существует».

Премьер-министра и всех членов правительства американский Минфин включил в список россиян, подготовленный в связи с законом о санкциях.

Туда же вошли руководители кремлевской администрации, президента России Владимира Путина в списке нет. Глава государства 30 января пошутил на тему своего отсутствия в списке, сказав, что ему «обидно».

Кроме чиновников, в список попали олигархи и руководители госкомпаний. На фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются никакие ограничения и запреты, но санкции могут быть наложены позднее, уточнили в Минфине США.

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