Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций

Потери Германии из-за антироссийских санкций составляют 40 процентов всего ущерба, который несут страны Евросоюза. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование Института мировой экономики в Киле (IfW).

Убытки других стран ЕС гораздо меньше. Экспорт Великобритании в Россию упал на 8 процентов, Франции — на 4 процента, США — всего на 0,6 процента, подчеркивают немецкие экономисты.

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После введения санкций экспорт Германии в Россию сократился примерно на 618 миллионов евро ежемесячно. Только в 2015 году западные страны потеряли от ограничения торговли 38 миллиардов евро, при этом 90 процентов убытков приходилось на ЕС.

В ноябре депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что из-за антироссийских санкций страна потеряла 42 тысячи рабочих мест.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

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