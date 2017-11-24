Раскрыты потери Германии от антироссийских санкций

Из-за антироссийских санкций Германия потеряла 42 тысячи рабочих мест. Об этом заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в интервью газете «Известия».

«Некоторые компании и вовсе обанкротились. Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан», — отметил он.

По словам Фронмайера, его партия собирается предложить парламенту снятие антироссийских ограничительных мер.

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В конце августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против России будут отменены после устранения причин их введения. По мнению главы немецкого правительства, в первую очередь необходимо улучшение ситуации на юго-востоке Украины. Канцлер также уточнила, что подразумевает под этим выполнение минских соглашений.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада постоянно возлагают на Россию ответственность за выполнение минских соглашений, а также увязывают с этим снятие санкций. В свою очередь Москва напоминает, что является только одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.

Ряд государств, в том числе США и страны — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора экономики. Брюсселем также были введены санкции против Крыма.