Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции будут отменены после устранения причин их введения. Об этом глава немецкого правительства сообщила на традиционной летней пресс-конференции. Ее слова передает Reuters.

По мнению Меркель, для отмены ограничений, введенных против России, необходимо улучшение ситуации на юго-востоке Украины. Канцлер также уточнила, что подразумевает под этим выполнение минских соглашений.

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21 августа помощник президента России Владислав Сурков назвал хорошими, полезными и конструктивными переговоры со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

По словам Суркова, стороны согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Он отметил, что «дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости». «Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее», — добавил Сурков.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада постоянно возлагают на Россию ответственность за выполнение минских соглашений, а также увязывают с этим снятие санкций. В свою очередь Москва напоминает, что является только одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.