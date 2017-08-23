Стороны в Донбассе договорились о школьном перемирии

Контактная группа в Минске согласовала прекращение огня в преддверии начала нового учебного года. Об этом в среду, 23 августа, сообщил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов, передает ТАСС.

«Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что школьное перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», — отметил он.

Грызлов также обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует разведение сил на ряде участков линии размежевания. Кроме того, российский представитель напомнил, что в октябре заканчивается трехлетний срок действия закона Украины об особом статусе Донбасса. Этот нормативный акт является основой минских соглашений, поэтому российская делегация поставила вопрос о пролонгации данного закона.

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В ночь на 23 августа Кремль подтвердил факт проведения телефонных переговоров лидеров стран «нормандской четверки». Как сообщалось, Владимир Путин обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Украины Петром Порошенко. «Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года», — отмечалось в совместном заявлении.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Стороны вооруженного конфликта в регионе неоднократно заявляли об установлении перемирия, однако так и не смогли остановить боевые действия.