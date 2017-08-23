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Кремль подтвердил телефонный разговор лидеров «нормандской четверки»

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Кремль подтвердил факт проведения телефонных переговоров лидеров стран «нормандской четверки». Как сообщается на сайте президента России, Владимир Путин обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Украины Петром Порошенко.

«Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года», — говорится в совместном заявлении четырех лидеров, которое приводит Кремль. — «На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры обязались продолжать оказывать личное содействие дальнейшей реализации принятого в феврале 2015 года в Минске Комплекса мер».

25 июля в ходе телефонной беседы лидеры «нормандской четверки» выступили с заявлением, согласно которому стороны конфликта в Донбассе должны немедленно прекратить нарушение режима перемирия.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине. В феврале 2015-го в Минске лидеры четырех стран согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014-го и был вызван произошедшим в стране государственным переворотом.

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