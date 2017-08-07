Ветеран АТО рассказал о штрафах за русский язык для своих подчиненных

Бывший участник АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе), основатель заведения общественного питания Pizza Veterano Леонид Остальцев рассказал, что ввел на предприятии штрафы для сотрудников за разговоры на русском. Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф».

«Я собрал сразу собрание и сказал, что мы с сегодняшнего дня обслуживаем исключительно на украинском. Сказал я и о том, что мы и общаться будем исключительно на украинском. В приказном порядке. И за нарушение этого правила будет штраф — 1 гривна (около 2 рублей — прим. «Ленты.ру») за каждое русское слово», — сказал Остальцев.

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Затем, по его словам, он получил консультацию юристов, которые указали ему на то, что такое требование нарушает Конституцию Украины. И, поскольку у нас свободная страна, я изменил свое решение. «Я снова собрал свою команду и спросил, кто готов поддержать меня в этом вопросе (...). У меня есть такое предложение: кто будет разговаривать на украинском, тому я буду давать в конце месяца премию», — отметил Остальцев.

Тем не менее, по словам ветерана АТО, на предприятии пока действует правило: «Если где-то проскакивают русизмы — кладешь гривну в копилку».

В июле сообщалось, что Херсонской области будут запущена программа тотальной украинизации школ.

Ранее в том же месяце ведущий украинского телеканала ZIK Остап Дроздов, выгнал из студии журналиста Юрия Романенко за отказ говорить на государственном языке, и, комментируя инцидент, назвал русскоязычное население страны «залогом войны» — то есть конфликта в Донбассе.