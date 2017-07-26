Украинский телеведущий назвал русскоязычных граждан «залогом войны»

Ведущий украинского телеканала ZIK Остап Дроздов, который выгнал из студии журналиста Юрия Романенко за отказ говорить на государственном языке, прокомментировал инцидент, назвав русскоязычное население страны «залогом войны». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Носители русского языка игнорируют украинскую речь и маркируют мою страну как страну русского мира. Ваш язык является языком не только Пушкина, но и Путина. Ваш язык является языком не только Достоевского, но и наемника из Донбасса. Ваш язык является языком не только Цветаевой, но и патриарха Кирилла. Ваша речь делает мою страну страной русского мира», — сказал Дроздов.

Он призвал русскоязычных граждан переходить на украинский, добавив, что это является «вопросом долга». Тех, кто не владеет мовой, Дроздов назвал неполноценными.

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20 июля украинского журналиста и блогера Юрия Романенко выгнали с передачи «Прямым текстом» на канале ZIK за отказ говорить на государственном языке. Романенко начал отвечать на вопрос Дроздова на русском языке, однако тот прервал его речь и попросил говорить на украинском. На замечание блогер ответил, что не хочет этого делать. После этого Дроздов попросил его положить микрофон и удалиться из студии. Вся дискуссия велась на украинском языке.

25 мая депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко призвал за использование русского языка в украинских школах бить учителей и учеников батогами. «Иногда можно и к батогу, потому что если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно», — заявил Мирошниченко.