В Донецке объявили новым языком государства малороссийский

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев сообщил, что одним из государственных языков Малороссии будет малороссийский язык. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает РИА Новости.

«Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков», — привел Тимофеев выдержку из конституционного акта нового государства.

В тот же день Тимофеев рассказал, что Малороссия будет федеративным государством и «правопреемницей Украины». «Само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк», — пояснил представитель ДНР.

О создании нового государства глава ДНР Александр Захарченко объявил 18 июля. Он объяснил, что в Донецке исходили из того, что «Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть».

Малороссийским языком в Российской Империи называли язык жителей части современной Украины, при советской власти он получил официальное признание как украинский язык.