Киевский депутат предложил бить батогами за русскую речь в школах

Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко заявил, что за использование русского языка в украинских школах учителей и учеников следует бить батогами. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно на YouTube (с 25-й минуты).

«Если зайти в обычную украинскую школу, то мы услышим, что все общаются на русском, в том числе и учителя, и воспитатели в детских садах. Что, нужно к батогу возвращаться? Иногда можно и к батогу, потому что, если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно», — заявил Мирошниченко.

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24 мая депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал к гитлеровской языковой политике в Донбассе и Крыму. «Я говорю, что он [русский язык] должен быть на оккупированных территориях. Потому что Гитлер, когда оккупировал нашу территорию, он же к нам обращался не на немецком, а на украинском, на русском — к нашим прадедам и дедам», — сказал парламентарий.

В тот же день губернатор Донецкой области (подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил русский язык элементом гибридной войны.

23 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на вещание. Новое ограничение поддержали 269 депутатов — представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока».

Батоги — палки или толстые прутья, служащие для телесных наказаний.