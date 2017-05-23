Украинский медиахолдинг выступил против языковых квот в телеэфире

Руководство холдинга Inter Media Group, в состав которого входят «Интер», «К1», «К2», «Мега», «НТН», «Zoom» и другие каналы украинского телевидения, осудило планы законодателей ввести 75-процентную квоту на обязательное вещание на украинском языке. Официальное заявление опубликовано на сайте телеканала «Интер».

Введение языковых квот для вещателей нарушает права человека, в связи с чем Inter Media Group выступает категорически против закона, «который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского», сказано в тексте заявления.

«И вопрос не в отношении к языкам — украинскому или русскому, — отметили в медиахолдинге. — Этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным... нарушает права носителей других региональных языков, которых, кроме русского, на Украине 17». Помимо этого, журналисты отмечают, что законопроект «вносит раскол в общество».

Материалы по теме Ще не вмерла Как Киев насаждает на юго-востоке страны любовь к «мове» и Украине

Закон, как считают в медиагруппе, нанесет вред развитию украинского телевидения, поскольку создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж невозможно. Следовательно, утверждается в заявлении, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке.

«Русский язык — один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами издана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя украинцев лишать доступа к такому важному контенту», — заявили в Inter Media Group и напомнили, что закон о введении квот на украиноязычные песни на радиостанциях привел к массовому появлению в эфире «низкопробного продукта».

Законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на вещание на украинском языке Верховная Рада приняла во втором чтении 23 мая. Новое ограничение поддержали 269 депутатов. Спикер Андрей Парубий объяснил необходимость принятия закона защитой национальной безопасности «в условиях войны».

21 марта венгерская община Закарпатской области направила обращение президенту Украины Петру Порошенко, в котором говорится, что закон о языковых квотах на телевидении ограничивает права нацменьшинств. В том же месяце лидеры болгарской, венгерской и польской общин Украины возмутились предложением Порошенко увеличить объем вещания на украинском языке.

В 2016 году на Украине был принят закон, согласно которому квота песен на украинском языке в радиоэфире будет постепенно увеличиваться. Через три года после вступления нормы в силу композиции на государственном языке должны составлять 35 процентов.