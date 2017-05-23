Парубий обосновал необходимость языковой квоты на ТВ защитой нацбезопасности

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объяснил необходимость принятия закона о введении 75-процентной квоты на использование украинского языка в телеэфире защитой национальной безопасности и призвал депутатов поддержать данную инициативу. Об этом во вторник, 23 мая, он заявил на заседании парламента, передает РИА Новости.

«Сейчас в условиях войны это вопрос национальной безопасности», — сказал Парубий. Он отметил, что принятие закона о языковой квоте для радиостанций привело к «ренессансу украинской песни». «Сегодня у нас есть шанс, необходимость и обязанность схожий закон принять для телевидения. Прошу поддержать», — заключил спикер парламента.

По информации агентства, представители оппозиционных партий выступили против инициативы, отметив, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Парламентарии должны голосовать за принятие документа во вторник, 23 мая.

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21 марта венгерская община Закарпатской области направила обращение президенту Украины Петру Порошенко, в котором говорится, что закон о языковых квотах на телевидении ограничивает права нацменьшинств. Обращение поддержали жители 112 населенных пунктов Закарпатской области, было собрано свыше 64 тысяч подписей.

В том же месяце лидеры болгарской, венгерской и польской общин Украины возмутились предложением Порошенко увеличить объем вещания на украинском языке. Ранее глава государства заявил, что украинский язык мало представлен на телевидении, и предложил исправить положение введением квот, уже действующих в отношении радиостанций.

В 2016 году на Украине был принят закон, согласно которому квота песен на украинском языке в радиоэфире будет постепенно увеличиваться. Через три года после вступления нормы в силу композиции на государственном языке должны составлять 35 процентов.