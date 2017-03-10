Национальные общины Украины возмутились намерением Порошенко украинизировать ТВ

Лидеры болгарской, венгерской и польской общин Украины возмутились предложением президента страны Петра Порошенко увеличить объем вещания на украинском языке. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает издание «Голос».

«Решения гаранта конституции не должны приводить к ограничению прав нацменьшинств», — заявил глава Объединенной партии венгров Иосиф Борто.

Вице-президент Ассоциации болгар Украины Александр Кащи подчеркнул, что предложения Киева в области языковой политики являются дискриминационными. «Все время вводятся какие-то новые предложения, и все они направлены на ущемление прав национальных меньшинств (...). Такие инициативы провокационные, ведь мы будем требовать своих болгарских квот», — сказал он.

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Глава Союза поляков Львовщины Сергей Лукьяненко выступил за увеличение доли польского языка в радио- и телеэфире. «Почему бы нам не сделать польские квоты на ТВ, господин президент?» — спросил Лукьяненко.

Накануне Порошенко заявил о том, что украинский язык мало представлен на телевидении, и предложил исправить положение введением законодательных ограничений, уже действующих в отношении радиостанций. Он напомнил, что ранее уже требовал от украинских вещателей добровольно увеличить долю государственного языка в эфире.

В 2016-м на Украине был принят закон, согласно которому квота песен на украинском языке в радиоэфире будет постепенно увеличиваться. Через три года после вступления нормы в силу композиции на государственном языке должны составлять 35 процентов.